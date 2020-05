MR: ok. 570 mln zł na dopłaty do odsetek w ramach tarczy antykryzysowej

Dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów dla firm zakłada projekt ustawy, która złoży się na tarczę antykryzysową - podało w środę Ministerstwo Rozwoju. Chodzi o ok. 570 mln zł, które powinny pozwolić na udzielenie kredytów wartych ok. 32 mld zł.