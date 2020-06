MR: ponad 71 mld zł trafiło do firm dzięki tarczy antykryzysowej

Z informacji resortu wynika, że z tarczy antykryzysowej przyznano do tej pory 1 mln 132 tys. 134 mikropożyczki dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 5 mld 645 mln 479 tys. 461 zł. Na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 4 mld 421 mln 209 tys. 165 zł.

Przyznano także 1 200 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS w sumie na 2 mld 260 mln zł. Na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiło 1 mld 845 mln 757 tys. 445 zł, zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. - w sumie 7,2 mld zł, 42 mld 925 mln 600 tys. 422 zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR. Na zabezpieczenie kredytów BGK przekazano łącznie 7,41 mld zł.

Jak napisano, do ZUS i urzędów pracy wpłynęły 5 mln 399 tys. 744 wnioski o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań. W tym: 31 tys. 242 dotyczyło dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego i dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, a 1 mln 610 tys. 781 dotyczyło pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. 237 tys. 242 to wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla MŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego; 1 mln 344 tys. 637 to wnioski o świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą; 222 tys. 269 - o świadczenia postojowe dla umów cywilnoprawnych; 65 tys. 704 - o odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat.

Zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r. dotyczyło 1 mln 882 tys. 278 wniosków.

Resort zaznaczył, że tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw.

Przypomniano, że dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60 proc. do nawet 75 proc., co - jak zaznaczono - jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.