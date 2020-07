MR: widoczna od marca tendencja do ograniczania zatrudnienia została przełamana

GUS podał w piątek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wyniosło 5 tys. 286,00 zł, co oznacza wzrost o 3,6 proc. Natomiast zatrudnienie w tym sektorze spadło o 3,3 proc. rdr po spadku o 3,2 proc. w maju br. Według urzędu w czerwcu zaobserwowano przywracanie wymiaru etatów pracowników sprzed wybuchu pandemii i wznawianie przyjęć. W efekcie odnotowano niewielki wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 0,2 proc. w porównaniu z majem br.

Resort rozwoju zwraca uwagę, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło po raz pierwszy od wybuchu pandemii, co wzmacnia inne pozytywne sygnały płynące z rynku pracy, wskazujące na stopniową, ale już wyraźną poprawę sytuacji finansowej pracowników i firm.

Ministerstwo wskazuje, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wyniosło 6 mln 185,8 tys. osób, co oznacza wzrost o 12 tys. osób w stosunku do maja, choć w ujęciu rocznym mamy do czynienia ze spadkiem. Zaznaczono, że z kolei przeciętne wynagrodzenie było wyraźnie wyższe niż rok wcześniej.

"Dane GUS pokazują przełamanie widocznej od marca br. tendencji ograniczania zatrudnienia. Jest to tym bardziej istotne, że szacunki zatrudnienia bazują na deklarowanej liczbie pełnych etatów. Oznacza to, że ograniczenie wymiaru czasu pracy np. w ramach Tarczy Antykryzysowej, wykazane zostało jako zmniejszenie zatrudnienia. Dodatkowo na deklarowaną w badaniu liczbę etatów wpływ mają również pobierane przez pracowników zasiłki opiekuńcze, chorobowe czy też przebywanie na urlopach bezpłatnych" - informuje MR.

"Zatem odnotowany wzrost był już w większym stopniu wynikiem przywracania pełnych wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii i wznowienia zatrudnienia nowych" - dodano.

Według ministerstwa wzrost zatrudnienia w ujęciu miesięcznym w sektorze przedsiębiorstw współgra z danymi MRPiPS, które wskazują na znaczne zwiększenie liczby wolnych miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy.

"Według firmy Grant Thornton aż o jedną czwartą mdm wzrosła liczba ofert pracy dostępnych na popularnych portalach. Rysujące się trendy stanowią dobrą prognozę dla sytuacji na rynku pracy w kolejnych miesiącach" - oceniono.

"Wzrost przeciętnych wynagrodzeń w ujęciu mdm jest kolejnym pozytywnym sygnałem świadczącym o zauważalnej poprawie na rynku pracy, choć należy wskazać, że w kwietniu i maju mieliśmy do czynienia z ich wyraźnym, ponad 3-proc., spadkiem" - zastrzega ministerstwo.