MRiPS: do września 2021 r. do potrzebujących trafi blisko 80 tys. ton artykułów spożywczych

Resort rodziny i polityki społecznej w opublikowanym komunikacie wskazuje, że osoby najbardziej potrzebujące otrzymują pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa za pośrednictwem sieci organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych (ok. 2 500 podmiotów) oraz czterech organizacji partnerskich ogólnopolskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

"Do września 2021 r. do osób potrzebujących trafi ok. 76,6 tys. ton artykułów spożywczych o wartości ok. 290 mln zł. Zależy nam, by wsparcie trafiało tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. By na skutek np. waloryzacji świadczeń nikt nie utracił prawa do pomocy w ramach programu, zdecydowaliśmy o podwyższeniu kryterium dochodowego" - podkreśla szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Zmiana kryteriów dochodowych w Podprogramie 2020 obowiązuje od 26 listopada 2020 r. Wzrosło ono z 200 proc. do 220 proc. i wynosi obecnie 1 542,20 zł (wcześniej: 1 402 zł) dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł (wcześniej: 1 056 zł) dla osoby w rodzinie.

Podwyższenie kryterium z 200 proc. do 220 proc. kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej ma w założeniu umożliwić "powrót do Programu" w szczególności części osób starszych i osób niepełnosprawnych, które dotychczas korzystały z pomocy żywnościowej, a utraciły do niej uprawnienie w efekcie waloryzacji różnych świadczeń społecznych.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.