MRiPS: prawie 150 mld zł przeznaczono na wsparcie pracowników i pracodawców

ZUS wskazuje na błędy we wnioskach firm o tarczę 5.0

Jak informuje ministerstwo, do 30 października łączna kwota wsparcia dla pracowników i pracodawców to prawie 150 mld zł. 17,5 mld zł trafiło na dofinansowanie do wynagrodzeń dla 4,2 mln pracowników. Kolejne 17 mld zł wyniosły zwolnienia i ulgi w ramach składek na ubezpieczenia społeczne.

Wypłacono 5 mld zł świadczeń postojowych i udzielono 1,86 mln pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na kwotę 9,26 mld zł.