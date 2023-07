We wtorek rusza drugi nabór wniosków o zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolniczym - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioski będzie można składać do końca sierpnia.

"Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. producenci rolni, którzy chcą odzyskać część kosztów związanych z zakupem oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, mogą złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego z dołączonymi fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego" - wskazano w komunikacie MRiRW.

Resort wyjaśnił, że w rozpoczynanym we wtorek drugim naborze stawka zwrotu podatku wynosi:

- 2 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło (dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON);

- 1,20 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

- 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie (dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON).