100 mln zł otrzymają instytuty badawcze na rozwój zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin. W środę ministerstwo rolnictwa podpisało umowy z czterema instytutami na wsparcie inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - poinformowało MRiRW.

w uroczystym podpisaniu umów między MRiRW i czterema państwowymi instytutami badawczymi w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wziął udział minister rolnictwa Robert Telus. "To ważna chwila dla instytutów badawczych, które otrzymają ponad 100 mln zł na rozwój zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin. To ogromny krok naprzód w naszych wysiłkach dla rozwoju polskiego rolnictwa - podkreślił minister.

Jak zaznaczono w komunikacie, wsparciem zostały objęte przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury laboratoryjnej i doświadczalnej, realizowane przez instytuty badawcze nadzorowane przez MRiRW. To działania obejmujące modernizację lub tworzenie specjalistycznych laboratoriów, które służą prowadzeniu badań w zakresie hodowli roślin. To także remonty i rozbudowa zapleczy doświadczalnych, niezbędnych do prowadzenia badań i doświadczeń hodowlanych, w tym zakup aparatury badawczej.

Odbiorcami wsparcia z Krajowego planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zostały cztery instytuty badawcze nadzorowane przez resort rolnictwa: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin; Instytut Ogrodnictwa; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa; Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich.

Jak zauważył szef resortu rolnictwa, hodowla roślin to jedna z najważniejszych dziedzin sektora rolniczego. To właśnie dzięki badaniom i innowacjom w tej dziedzinie, możemy zapewnić naszym rolnikom nowoczesne narzędzia, które pozwalają na produkcję wydajniejszą, bardziej ekologiczną i odporną na zmieniające się warunki klimatyczne - zaznaczył.

Instytuty badawcze odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu narzędzi i rozwiązań, pozwalających rolnikom na bardziej ekologiczne i efektywne uprawy. Realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia zaplecza laboratoryjnego i doświadczalnego instytutów. Tym samym zwiększy ich konkurencyjność oraz pozytywnie wpłynie na poprawę jakości prowadzonych przez nie badań - wskazał minister.

Tworzymy przestrzeń do współpracy z partnerami z kraju i zagranicy, zmierzamy do intensyfikacji działań w obszarze badań i rozwoju. Musimy się rozwijać i być konkurencyjni, a przede wszystkim pracować dla dobra polskiego rolnictwa. Naszym celem jest rolnictwo dostosowane do zrównoważonej produkcji i ochrony środowiska - mówił Telus.

Działania podejmowane przez instytuty przyczynią się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji kadry specjalistów zajmujących się hodowlą roślin, a w konsekwencji wpłyną pozytywnie na rozpoznawalność danego ośrodka. Wprowadzenie inwestycji w życie umożliwi transfer wiedzy i wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między sektorem publicznym a prywatnym - stwierdził minister dziękując wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wkład w rozwijanie polskiej wiedzy naukowej.