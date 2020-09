MRiRW: broszura dla rolników nt. sprzedaży żywności z własnego gospodarstwa

Do niedawna nie było możliwości sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa, teraz jest już taka możliwość. "Rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, produkcja marginalna, ograniczona i lokalna, rzeźnie rolnicze, a ostatnio także polski ebazarek, to realne możliwości rozwoju gospodarstw, uzyskiwania dodatkowych dochodów i wzmocnienia gospodarczej aktywności rolników. To także przełamanie monopolu rzeszy pośredników w skupie, przetwórstwie i handlu. Jednocześnie jest to element powrotu do tradycyjnych więzi pomiędzy rolnikiem, a konsumentem - napisał minister Jan Krzysztof Ardanowski we wstępie do broszury.

W tej publikacji zebrane są wszystkie niezbędne informacje o możliwościach aktywnego funkcjonowania na rynku poprzez sprzedaż wytworzonych we własnym gospodarstwie produktów. Są tu także informacje o gwarancjach bezpieczeństwa konsumentów, a także o Kodeksie Etyki Żywnościowej.

Broszura pt. "Żywność prosto z gospodarstwa źródłem dochodu rolników" dostępna jest na stronie internetowej MRiRW https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zywnosc-prosto-z-gospodarstwa---zrodlem-dochodu-rolnikow

Publikacja będzie dostępna także na stronach ośrodków doradztwa rolniczego. Przekażemy ją również do szkół rolniczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.