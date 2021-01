MRiRW: Chcemy nakłonić Pragę do wycofania się z pomysłu "czeskich półek"

Jak informowaliśmy, 20 stycznia czeski parlament uchwalił przepisy, w myśl których od 2022 r. w tamtejszych sklepach będzie musiało się znaleźć co najmniej 55 proc. produktów czeskiej produkcji. W 2028 roku wskaźnik ten ma wynieść co najmniej 73 proc.

O reakcję polskich władz wobec działań podejmowanych przez Czechów zapytaliśmy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak wskazuje w przesłanej serwisowi portalspozywczy.pl odpowiedzi Dariusz Mamiński, Główny Specjalista w Wydziale Obsługi Medialnej Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW, przede wszystkim należy mieć na uwadze, że opisane przepisy nie weszły jeszcze w życie.

- Są one nadal procedowane w Republice Czeskiej 20 stycznia 2021 r., w III czytaniu w Izbie Poselskiej Republiki Czeskiej zostały przyjęte poprawki do ustawy o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych. Zgodnie z tymi poprawkami od 2022 roku w sklepach o powierzchni ponad 400 mkw. mają pojawić się obowiązkowe kwoty sprzedaży czeskiej żywności w wybranych kategoriach. W najbliższym czasie projekt zmian ww. ustawy będzie przedmiotem dyskusji w czeskim Senacie. Następnie, w zależności od głosowania i decyzji czeskiego Senatu, mogą trafić do podpisu Prezydenta Republiki Czeskiej lub ponownie do rozpatrzenia przez Izbę Poselską - dodaje.

Nasz rozmówca zapewnia, że MRiRW monitoruje sprawę w porozumieniu z MSZ, KPRM oraz Ambasadą RP w Pradze.

- Wspólnie z tymi instytucjami podejmujemy działania zmierzające do zapobieżenia wprowadzeniu poprawek do ww. ustawy, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na eksport polskiej żywności do Republiki Czeskiej - dodał.

Mamiński zaznacza, że już od rozpoczęcia prac nad nowelizacją przez Republikę Czeską, Polska prowadzi intensywne działania o charakterze dyplomatycznym.

- Mają one na celu skłonienie Republiki Czeskiej do wycofania się z zaproponowanych poprawek w ustawie o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych, z uwagi na wątpliwości co do ich zgodności z prawem UE oraz niekorzystny charakter dla polskich eksporterów produktów rolno-spożywczych do Republiki Czeskiej - podsumował przedstawiciel ministerstwa rolnictwa.