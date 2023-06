Biznes i technologie

MRiRW: do 10 lipca przedłużony termin składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Autor: PAP

Data: 28-06-2023, 09:15

Termin składania wniosków o przyznanie dopłaty do materiału siewnego w ramach pomocy de minimis wydłużony został do 10 lipca - przypomniał we wtorek resort rolnictwa.