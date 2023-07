Biznes i technologie

MRiRW: do 14 lipca można złożyć wniosek o dopłatę za zakup nawozów mineralnych

Autor: PAP

Data: 04-07-2023, 12:08

Do 14 lipca br. można złożyć wniosek o dopłatę za zakup nawozów mineralnych w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. – przypomniało we wtorek ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.