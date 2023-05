Wsparcie do sprzedanych zbóż we wszystkich formach będzie udzielane dla wszystkich producentów zbóż łącznie do pierwszych 300 ha. Dopłata do pszenicy sprzedanej od 15 maja do 30 czerwca br. zamiast - jak dotychczas 2200 zł/ha wyniesie 3025 zł/ha - poinformowało MRiRW na twitterze.

Pomoc przysługuje również rolnikom skupującym zboża i nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez nich produkcją zwierzęcą oraz spółdzielniom - do 300 pierwszych hektarów dla każdego członka spółdzielni - podał resort.

Nowe stawki pomocy dla producentów, którzy ponieśli straty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy i kukurydzy. W województwie lubelskim i podkarpackim dopłata do pszenicy była 825 zł/ha została podniesiona do 1375 zł/ha; do kukurydzy było 1050 zł/ha - będzie 1750 zł/ha. W województwach małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim dopłata do pszenicy wynosiła 660 zł/ha, będzie - 1265 zł na 1 ha; a do kukurydzy było 840 zł/ha, a będzie - 1610 zł/ha; wprowadzona została dopłata do gryki, która wyniesie - 805 zł/ha. Dla pozostałych województw w przypadku pszenicy było to 495 zł/ ha, zwiększona została do 1100 zł/ha, w dla kukurydzy stawka zwiększyła się z 630 zł/ha do 1400 na zł/ha, a dla gryki wyniesie - 700 zł/ha.

Nastąpiła zmiana terminów dla sektora zbóż i nasion oleistych. Dla żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanki zbóż, rzepaku i rzepiku, dopłata przysługuje za sprzedaż w okresie od 1 grudnia 2022 do 30 czerwca br. (było od 15 kwietnia br. do 15 czerwca br.); dla kukurydzy termin jest 15 kwietnia 30 czerwca br., a okres sprzedaży od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia jest objęty wsparciem krajowym. Przedłużony został termin składania wniosków o pomoc do ARiMR. Nabór będzie trwał od 1 czerwca br. do 15 lipca br. (było od 1 do 30 czerwca br.).

Ministerstwo rolnictwa poinformowało także o wysokości pomocy w ramach wsparcia nadzwyczajnego dla sektorów zbóż i nasion oleistych. W województwie lubelskim lub podkarpackim wyniesie ona: 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych 1125 zł/ ha upraw jęczmienia lub pszenżyta; 875 zł/ ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych. W województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim: 1610 zł/ ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 1035 zł/ ha upraw jęczmienia lub pszenżyta; 805 zł/ ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych. W pozostałych województwach dopłaty wynoszą: 1400 zł/ha kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 900 zł/ ha upraw jęczmienia lub pszenżyta; 700 zł/ ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych.

Zróżnicowano wysokość kredytu i uzależniono okres spłaty od wysokości kredytu: 100 tys. zł kredytu na 36 miesięcy dla producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne do 50 ha użytków rolnych; 200 tys. zł - kredyt na 48 miesięcy dla gospodarstwa 50-100 ha użytków rolnych; 400 tys. zł - kredyt na 60 miesięcy dla gospodarstw powyżej 100 ha użytków rolnych.