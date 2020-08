MRiRW: do 9 września można wziąć udział w ankiecie nt. przyszłości wsi w UE

"Obszary wiejskie zajmują większość terytorium naszego kraju i zamieszkuje je ponad 40 procent naszego społeczeństwa. Warto, aby jak najwięcej głosów z Polski zostało przekazanych do Brukseli, bo przyjęte rozwiązania będą dotyczyły także nas" - podkreślił cytowany przez resort minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Ministerstwo zachęca do analizy dokumentu i włączenia się w konsultacje m.in. przez wypełnienie ankiety. Znajduje się ona na stronie ec.europa.eu

Ankieta będzie dostępna do 9 września br. Strona uruchomiająca proces wypełniania ankiety jest w języku polskim. W polu ankiety można umieścić maks. 4 tys. znaków oraz opcjonalnie dodatkowo do wyrażonej opinii można dołączyć plik maks. 5 MB (mogą to być wyniki badań, czy inne dowody potwierdzające tezy opinii). Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie KE, konsultacje publiczne mają rozpocząć się w trzecim kwartale br., a Komisja ma przyjąć odpowiedni dokument w drugim kwartale 2021 roku.

Ministerstwo wyjaśniło, że komunikat dotyczący długoterminowej wizji obszarów wiejskich obejmie m.in. aspekty związane z wdrożeniem Europejskiego Zielonego Ładu.

"Efekty proponowanych przez KE rozwiązań będą też mieć wpływ na polskie rolnictwo oraz sektor żywnościowy i obszary wiejskie. Aktywny udział i przekazanie swojej opinii będzie wskazaniem dla KE, jakie rozwiązania są oczekiwane z punktu widzenia polskich czy europejskich potrzeb" - zaznaczyło ministerstwo.