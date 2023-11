Do 2 listopada na konta rolników trafiło 4,17 mld zł z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023 - poinformował w piątek resort rolnictwa. Wypłaty potrwają do końca listopada, a początkiem grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

fot.: Ivan Kulikov/Adobe Stock/PTWP

Resort wyjaśnił, że na wypłaconą kwotę 4,17 mld zł składają się: zaliczki w ramach płatności bezpośrednich (3,65 mld zł które trafiły do blisko 847 tys. rolników) oraz zaliczki z tytułu ONW (niekorzystnych warunków gospodarowania) których wypłacono ponad 520 mln zł i trafiły do 436 tys. osób.

Wypłaty zaliczek potrwają do końca listopada, a z początkiem grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych. Realizacja zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych rozpoczęła się 16 października.

Przypomniano, że w tegorocznej kampanii rolnicy złożyli 1,24 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie, a pula środków na ich realizację wynosi blisko 17 mld zł. Od 2019 r. polscy rolnicy otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie. W roku 2023 będą one wypłacane na poczet płatności bezpośrednich - w tym płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego (w wysokości 70 proc.) oraz na poczet płatności ONW (85 proc.).

Resort rolnictwa poinformował ponadto, że blisko 430 mln zł wypłacono ponad 27 tys. rolników w ramach pomocy skierowanej na odbudowę produkcji trzody chlewnej. Wnioski, których złożono ponad 28 tys. można było składać do 15 września. Wypłaty rozpoczęły się z kolei od początku października. Stawka pomocy to 100 zł do każdego prosięcia, a jeden producent może otrzymać maksymalnie 0,5 mln zł.

Ministerstwo przekazało ponadto, że w ramach dopłat do materiału siewnego (kategorii elitarny lub kwalifikowany) wypłacono blisko 134 mln zł, które trafiły do 48 tys. gospodarzy. Wnioski w ramach tego wsparcia można było składać do 14 sierpnia i złożono ich w sumie 52,8 tys. Wypłaty ruszyły 5 października.

Wysokość wsparcia obliczano jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon) i stawki pomocy wynoszą: 200 zł/ha do gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi; 300 zł/ha do gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi); 500 zł/ha do gruntów ornych obsianych soją; 1200 zł/ha do gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.