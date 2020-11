MRiRW liczy na duży eksport towarów rolno-spożywczych do UK po brexicie

Wiceszef resortu rolnictwa podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przypomniał, że z końcem 2020 roku kończy się okres przejściowy związany z brexitem. Od 2021 roku relacje handlowe z Wielką Brytanią będą takie, jakie UE stosuje wobec krajów pozaunijnych. Oznacza to np. wprowadzenie kontroli celnej oraz innych kontroli granicznych, w tym dotyczących wymogów bezpieczeństwa i jakości artykułów rolno-spożywczych.

Bartosik podkreślił, że Wielka Brytania jest znaczącym dla Polski partnerem handlowym, szczególnie jeśli chodzi o produkty rolno-spożywcze. Zwrócił uwagę, że od stycznia do sierpnia br. z Polski wyeksportowano na Wyspy towary o wartości 1,9 mld euro.

"Mimo pandemii, był to wzrost o 6 proc. (w porównaniu do ub.r.). Chcemy, żeby ten trend się utrzymał. Wielka Brytania to drugi partner handlowy Polski po Niemczech. Liczymy, że tak będzie nadal" - zaznaczył wiceszef resortu rolnictwa.

Bartosik dodał, że polscy producenci, eksporterzy od nowego roku muszą przygotować się na znaczącą zmianę w relacjach handlowych z Wielką Brytanią. Przyznał jednocześnie, że do końca jeszcze nie wiadomo, jakie wymogi trzeba będzie spełnić, by móc wwieźć swój towar na Wyspy, ponieważ cały czas trwają w tej sprawie negocjacje między UE a Wielką Brytanią.

"Liczymy, że odpowiednia umowa przed końcem roku będzie podpisana" - powiedział wiceminister.

Uczestniczący w konferencji Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka odnosząc się do wymiany handlowej między Polską a Wielką Brytanią przypomniał, że Brytyjczycy są drugim odbiorcą w Europie polskiego mięsa drobiowego i piątym mięsa wieprzowego i wołowego. Wielka Brytania jest również pierwszym na Starym Kontynencie odbiorcą rodzimych jogurtów i maślanki, czwartym - mleka i śmietany, piątym - serów i twarogów.

Konopka dodał, że zgodnie z informacjami płynącymi od Brytyjczyków, odpowiednie wymogi weterynaryjne, które trzeba będzie spełnić, by móc eksportować do tego kraju, będą wprowadzane przez sześć miesięcy, do 1 lipca 2021 roku.

Zwrócił uwagę, że towary wysyłane na Wyspy będą musiały mieć odpowiednie świadectwa zdrowia, a brytyjscy importerzy będą musieli zgłaszać towary w systemie, który generować będzie specjalny kod. Następnie kod ten będzie nanoszony na towar przez powiatowego lekarza weterynarii w Polsce.