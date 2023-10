Uczelnie w ciągu 5 lat na programy badawcze dot. mleka otrzymają 100 mln zł - poinformował w komunikacie resort rolnictwa. Podpisany w czwartek w tej sprawie list intencyjny zakłada współpracę spółdzielni mleczarskich i uczelni przyrodniczych.

W siedzibie MEiN został podpisany list intencyjny w sprawie pilotażu programu "Nauka dla przetwórstwa rolno-spożywczego". W wydarzeniu uczestniczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski oraz prezesi spółdzielni mleczarskich i rektorzy uczelni przyrodniczych.

Resort rolnictwa wyjaśnił, że celem programu jest przeprowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji, przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych.

"Sektor mleczarski jest jednym z najnowocześniejszych w branży spożywczej. Dociera on bezpośrednio do konsumentów, ale także doskonale odnajduje się na światowych rynkach. To będzie projekt służący produkcji wyrobów celowanych do konkretnych grup odbiorców: dzieci, osób starszych czy też sportowców. Będzie też służył zwiększeniu konkurencyjności polskich produktów mleczarskich na światowych rynkach" - mówił wiceszef resortu rolnictwa.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że świat nauki wchodzi w bezpośrednią współpracę ze światem biznesu, a pozytywne efekty pilotażu pozwolą na zwiększenie tych środków w przyszłości.

Inicjatywa zakłada ścisłą współpracę spółdzielni mleczarskich i uczelni przyrodniczych. Bierze w niej udział 6 uczelni i 8 spółdzielni mleczarskich. Dotyczy ona m.in. pisania doktoratów i odbywania praktyk przez studentów uczelni przyrodniczych w zakładach mleczarskich.

Resort rolnictwa dodał, że program obejmuje następujące obszary badawcze: badania surowca i wyrobu mleczarskiego w kierunku poprawy jego bezpieczeństwa, jakości, walorów prozdrowotnych; innowacyjne rozwiązania wspierające działania prośrodowiskowe polskich zakładów mleczarskich; popularyzowanie spożycia wyrobów mleczarskich oraz opracowanie innowacyjnego modelu upowszechniania nowej wiedzy o produktach mleczarskich w aspekcie ich właściwości prozdrowotnych.

Projekt będzie realizowany w latach 2023-2027.

Jak poinformowano każda uczelnia otrzyma dotację w kwocie 16 120 000 zł, a Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jako lider projektu - 19 400 000 zł. Łącznie w ciągu 5 lat uczelnie na badania otrzymają w ramach projektu 100 mln zł - podało MRiRW.