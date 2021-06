MRiRW: nabór wniosków na wsparcie dla młodego rolnika - do 30 czerwca

Do końca czerwca młody rolnik może starać się o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł na rozwój własnego gospodarstwa - przypomina resort rolnictwa.

Autor: PAP

Data: 02-06-2021, 12:47

Do końca czerwca młody rolnik może starać się o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł na rozwój własnego gospodarstwa - przypomina resort rolnictwa. / fot. PTWP

O wsparcie dla młodych rolników mogą ubiegać się osoby, które w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Powinni to być właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni co najmniej 1 hektara; muszą też prowadzić działalność rolniczą - nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Młody rolnik powinien również posiadać (lub utworzyć) najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy - gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia takiego gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od średniej krajowej powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Aby otrzymać pieniądze, rolnik musi przedstawić biznesplan dotyczącego rozwoju gospodarstwa. Premia - 150 tys. zł jest wypłacana w dwóch ratach - 120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy i 30 tys. zł po realizacji biznesplanu.

Wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, a wniosek o płatność II raty powinien być złożony nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Pomoc w tym zakresie przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa rolne.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z dokumentami należy złożyć do oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) osobiście, za pomocą Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną.

Dotychczas, w ramach PROW 2014-2020, ARiMR przyznała premie blisko 25 tys. młodych rolników, którzy otrzymali w sumie ok. 3 mld zł.