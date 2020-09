MRiRW: nadmierna populacja gryzoni, trzeba je zwalczać

Tegoroczne zbiory są szczególnie zagrożone przez gryzonie z uwagi na warunki pogodowe, tj. suchą i ciepłą pogodę oraz kolejno występujące po sobie bezmroźne zimy, co w konsekwencji prowadzi do dużej i całorocznej dostępności pokarmu, a to sprzyja rozwojowi ich populacji - wskazują eksperci.

Inwazję gryzoni ograniczają naturalne elementy krajobrazu, tj. zadrzewienia śródpolne, pojedyncze drzewa oraz remizy leśne, będące miejscem bytowania małych ssaków (tj. lis, borsuk) czy ptaków drapieżnych (tj. myszołów zwyczajny, pustułka, płomykówka). Jednak w sytuacji braku takich elementów krajobrazu zalecane jest ustawienie słupów oraz tyczek, dzięki którym ptaki drapieżne mogą wypatrywać gryzoni i w sposób naturalny je eliminować.

Według ekspertów, skutecznymi sposobami zwalczania gryzoni na polach może okazać się odłów pułapkami z założonymi przynętami, które należy ustawiać przy wylotach nor, ale tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi.

Niekiedy najskuteczniejszą metodą może okazać stosowanie tradycyjnych metod agrotechnicznych tj. głębokiej orki, która pozwala zmniejszyć liczbę szkodników na polach przez niszczenie ich nor czy też nie pozostawianie na polach słomy i ściernisk - czytamy w komunikacie ministerstwa rolnictwa.

Zdaniem specjalistów, na obszarach cechujących się nadmierną inwazją gryzoni warto też zrezygnować z niektórych praktyk rolniczych, które korzystnie oddziałują na gleby oraz różnorodność biologiczną, ale mogą powodować wzrost populacji tych szkodników. Przykładem jest wysiew międzyplonów. Można go zastąpić np. ugorowaniem gruntów z roślinami miododajnymi.

W sytuacji, gdy działania naturalne i mechaniczne nie są wystarczające, można rozważać stosowanie przeznaczonych do zwalczania gryzoni środków, tzw. rodentycydów.

Zarejestrowane środki mają różne zakresy stosowania i są dedykowane do zwalczania różnych szkodników. I tak, do zwalczania, np. norników dopuszczone są dwa środki. Wyszukiwarka środków ochrony roślin znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin---zastosowanie). - poinformował resort rolnictwa.