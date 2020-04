MRiRW: nawet 10 lat więzienia za wypalanie traw

Wypalanie traw jest niebezpieczne dla życia, zdrowia i mienia - przypomniało we wtorek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Resort podkreślił, że grozi za to kara nawet do 10 lat więzienia. Rolnicy, którzy nie stosują się do zakazu mogą mieć problemy z uzyskaniem dopłat.