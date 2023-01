Od 2023 r. uprawa konopi odmiany Rajan nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich ani w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poinformował we wtorek resort rolnictwa.

"Od roku 2023 uprawa konopi odmiany Rajan nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, a także do płatności obszarowych w ramach II filaru (objętych Planem Strategicznym WPR na lata 2023-2027 (PS WPR) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020))" - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo poinformowało, że wysłało 13 stycznia br. stosowne powiadomienie do Komisji Europejskiej.

Rajan - to polska odmiana włóknistych konopi jednopiennych, wyhodowana w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Charakteryzuje się wysoką produkcją biomasy. Odmiana jest wpisana do wspólnotowego katalogu odmian roślin uprawnych Unii Europejskiej.

Natomiast odmiana Finola ponownie kwalifikuje się do dopłat. Jest to obecnie jedna z najpopularniejszych odmian konopi włóknistych, od ponad dekady wykorzystywana komercyjnie do produkcji suszu i wielu innych produktów. Od 2021 r. nie przysługiwały płatności do jej uprawy z powodu zbyt dużej zawartość THC (substancji halucogennej). UE dopuszczała uprawy o zawartości do 0,2 proc. THC .

Jednocześnie MRiRW poinformowało, że w unijnym rozporządzeniu zwiększony został maksymalny poziom THC z 0,2 proc. do 0,3 proc. Od 2023 r. wszystkie odmiany konopi, w tym Finola, o zawartości do 0,3 proc. THC będą kwalifikowały się do wsparcia.

W Polsce w 2020 r. uprawiano ponad 3 tys. ha konopi. Choć areał upraw tej rośliny rośnie, to nadal jest to uprawa marginalna.