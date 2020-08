MRiRW: od poniedziałku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informowało, że do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie, dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 lutego do 31 lipca br.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument, który zawiera informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 r.

"Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie" - informował resort. Dodał, że zwrot podatku będzie wypłacany w terminie 1 - 30 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W 2020 r. zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.