Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekty rozporządzeń określających stawki płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego za 2023 r. - podał w poniedziałek resort. MRiRW proponuje m.in. 343,46 zł do sztuki bydła, 2047,34 zł do hektara pomidorów i 1237,42 zł/ha truskawek.

Resort rolnictwa poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że 29 września 2023 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie oraz przejściowe wsparcie krajowe (PWK) za 2023 r.

"Kurs wynosi 4,6283 zł za 1 EUR. Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i PWK za 2023 r. wynosi ok. 16,97 mld złotych" - podano.

Jak dodano, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego za 2023 r. Zgodnie z nimi rolnik może otrzymać 502,35 zł za hektar w ramach podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności (podstawowe wsparcie dochodów); 280,33 zł/ha uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników); 343,46 zł do sztuki bydła; 439,41 zł do sztuki krowy; 2 047,34 zł/ha pomidorów; 1 237,42 zł/ha truskawek; 1 985,54 zł/ha chmielu; 1 501,05 zł/ha ziemniaków skrobiowych; 1 391,96 zł/ha buraków cukrowych.