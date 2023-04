50 lub 60 tys. zł ma wynieść maksymalna wsparcie dla rolników, którzy zakupią silosy do magazynowania zboża i roślin oleistych oraz ich wyposażenie - przewiduje opublikowany w środę projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt, który ministerstwo skierowało do konsultacji publicznych przewiduje możliwość finansowego wsparcia rolników, którzy zakupią nowy silos do magazynowania zboża i nasion roślin oleistych, oraz nowe wyposażenie i urządzenia, stanowiące integralną część silosa.

Projektowane rozporządzenie zakłada możliwość refundacji do 60 proc. kosztów kwalifikowanych - zakupu silosa i jego wyposażenia - w przypadku młodych rolników, oraz 50 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych rolników, przy czym limit wsparcia wynosi odpowiednio 60 i 50 tys. zł.

Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie ma przysługiwać rolnikom, którzy są osobami fizycznymi, a w 2022 r. zyskały prawo do dopłat obszarowych, oraz dysponują odpowiednią nieruchomością pod infrastrukturę magazynową. Dodatkowo realizacja wspieranego przedsięwzięcia nie może trwać dłużej niż rok od zawarcia odpowiedniej umowy, oraz nie dłużej niż do 31 października 2024 r. Dodatkowymi warunkami jest zobowiązanie się beneficjanta, że przez co najmniej pięć lat będzie utrzymywał efekty przedsięwzięcia.

Projekt przewiduje, że o naborze wniosków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformuje nie później niż 30 dni przed jego rozpoczęciem, natomiast wsparcie zostanie sfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.