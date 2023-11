Polskie firmy rolno-spożywcze są zainteresowane zwiększaniem eksportu do Azerbejdżanu - poinformował w poniedziałek minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podczas spotkania z delegacją z Azerbejdżanu. Dodano, że Azerowie chcą współpracy m.in. w pszczelarstwie, hodowli bydła i przetwórstwie mleka.

fot.: Александр Ивасенко/Adobe Stock/PTWP

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus spotkał się w poniedziałek z delegacją Azerbejdżanu - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Dodano, że azerbejdżańskiej delegacji przewodniczył Shahmar Movsumov, asystent Prezydenta Republiki Azerbejdżanu, szef Departamentu Spraw Gospodarczych i Innowacyjnej Polityki Rozwoju Administracji prezydenta Republiki Azerbejdżanu. Członkami delegacji byli również minister rolnictwa Azerbejdżanu Majnun Mammadov i jego zastępca Ilhama Gadimova.

Zdaniem szefa MRiRW należy wdrożyć memorandum o współpracy w dziedzinie rolnictwa między Polską i Azerbejdżanem podpisane w maju 2019 r. Minister Telus wskazał, że "dobrym forum" do wymiany poglądów i "identyfikacji kierunków współpracy" jest polsko-azerbejdżańska komisja międzyrządowa ds. współpracy gospodarczej, w posiedzeniu której uczestniczyli w 2023 r. przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił także, że polskie firmy z sektora rolno-spożywczego są zainteresowane zwiększaniem eksportu na rynek Azerbejdżanu.

W komunikacie poinformowano, że delegacja Azerbejdżanu przede wszystkim była zainteresowana polskimi doświadczeniami i rozwiązaniami związanymi z systemem gospodarowania ziemią.

Dodano, że minister rolnictwa Azerbejdżanu przedstawił działania na rzecz zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej oraz dotyczące współpracy w obszarze edukacji, tworzenia spółek joint venture oraz wspólnych działań w zakresie pszczelarstwa, hodowli bydła i przetwórstwa mleka.

MRiRW zaznaczyło, że minister Telus zachęcił partnerów z Azerbejdżanu do współpracy z KOWR, który jako agenda rządowa wspierająca rozwój eksportu rolnego może ułatwiać kontakty między przedsiębiorcami z obu krajów.

Jak poinformowano w komunikacie resortu rolnictwa w pierwszych 8 miesiącach 2023 r. eksport rolny do Azerbejdżanu wyniósł niespełna 16,8 mln EUR. Wskazano, że jest to wzrost o ok. 70 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. "Głównymi eksportowanymi towarami były: przetwory spożywcze, czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane, warzywa mrożone, bydło żywe, ekstrakt słodowy i przetwory spożywcze z mąki" - wymieniono.