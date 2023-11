Ponad 2,6 tys. rolników złożyło wnioski o dofinansowanie małych gospodarstw na łączną kwotę 268 mln zł - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wsparcie dla gospodarstwa wynosi 100 tys. zł, a w przypadku gospodarstw ekologicznych – 120 tys.

fot.: Ivan Kulikov/Adobe Stock/PTWP

Jak przypomniał resort rolnictwa, jeszcze do 10 listopada 2023 r. można się ubiegać o dofinansowanie na "Rozwój małych gospodarstw" w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Do tej pory wnioski o wsparcie na kwotę 268 mln zł złożyło ponad 2,6 tys. rolników.

Dofinansowanie - jak napisano - przeznaczone jest dla rolników, którzy prowadzą mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, których powierzchnia nie przekracza 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna wynosi poniżej 25 tys. euro. Zaznaczono, że ubiegający się o wsparcie muszą wykazać się przychodami ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł, ponadto muszą przedstawić biznesplan z koncepcją zmian służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa.

MRiRW przypomniało, że standardowe wsparcie wynosi 100 tys. zł, a w przypadku gospodarstw ekologicznych - 120 tys. zł. "Płatność ma formę ryczałtu i będzie realizowana w dwóch ratach. Najpierw na konto beneficjenta trafi 80 proc. kwoty, a później reszta, czyli 20 proc. Pomoc ta w okresie realizacji Planu Strategicznego może być przyznana tylko raz na osobę i gospodarstwo" - napisano.

Dodano, że w ramach interwencji wspierane są przedsięwzięcia służące prowadzeniu produkcji rolnej i przygotowaniu do sprzedaży wytwarzanych przez rolnika towarów. Dofinansowaniem mogą być objęte np. inwestycje w budynki, ich wyposażenie, ale także zakup nowych maszyn i sprzętu komputerowego.

Zaznaczono, że beneficjent zobowiązany jest m.in. do osiągnięcia wzrostu wartości sprzedaży produktów rolnych o co najmniej 30 proc. w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego oraz utrzymania osiągniętego poziomu przychodu ze sprzedaży produktów rolnych co najmniej przez 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Nabór odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Środki na realizację wsparcia pochodzą z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.