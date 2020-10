MRiRW: projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2020 r.

Europejski Bank Centralny opublikował 30 września 2020 r. kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2020 r. Wynosi on 4,5462 zł za 1 euro i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,3782 zł za 1 euro).

Jak poinformował resort, opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.

W projektowanych rozporządzeniach jednolita płatność obszarowa to - 483,79 zł/ha wobec 459,19 zł/ ha w ubiegłym roku. A dopłata za zazielenienie wyniesie 323,85 zł/ha (316,54 z/ha w 2019 r.). Te dopłaty przysługują wszystkim rolnikom. Jest to w sumie 807,64 zł/ha tj. więcej o ok. 20 zł więcej na hektar niż w ubiegłym roku.

Ponadto rolnikom należy się tzw. płatność dodatkowa - 182,02 zł/ha, czyli dopłata do powierzchni gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej, mieszczących się w przedziale od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo).

Młodzi rolnicy (do lat 40) mogą liczyć w tym roku na wyższe dopłaty, w wysokości 256,62 zł/ha.

System dopłat bezpośrednich obejmuje także płatność: do bydła - 326,76 zł/szt.; do krów - 412,11 zł/szt.; do owiec - 111,12 zł/szt.; do kóz 52,57 zł/szt., a także do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 724,38 zł/ha; do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) - 362,19 zł/ha;

Resort rolnictwa określił także dopłatę do roślin pastewnych w wysokości 468,05 zł/ha; do chmielu - 2072,01 zł/ha; do ziemniaków skrobiowych - 1128,24 zł/ha; do buraków cukrowych - 1516,30 zł/ha; do pomidorów - 2575,02 zł/ha; do truskawek - 1204,72 zł/ha; do lnu - 492,28 zł/ha; do konopi włóknistych - 127,16 zł/ha; do tytoniu Virginia - 3,11 zł/kg; do pozostałych gatunków tytoniu - 2,19 zł/kg.

Wypłata dopłat bezpośrednich rozpoczyna się co roku od 1 grudnia i trwa do końca czerwca następnego roku. Ministerstwo zapowiedziało wcześniejszą wypłatę 70 proc. zaliczek na poczet tych dopłat. Rozpocznie się ona 16 października. W tym roku o płatności do ziemi ubiega się ok. 1,3 mln gospodarstw.