MRiRW proponuje zmiany w przepisach ws. odbierania zwierząt rolnikom

"Dobrostan zwierząt to jeden z kanonów pracy rolnika. Rolnicy w Polsce opiekują się milionami zwierząt. Wprowadzamy przepisy wspierające działania związane z podwyższeniem standardów utrzymywania zwierząt gospodarskich. Wprowadzamy programy zachęcające do zwiększania dobrostanu zwierząt. To np. potocznie nazywane krowa+ czy świnia+, jeszcze do niedawna przez niektórych wyśmiewane" - podkreśla minister Jan Krzysztof Ardanowski.

"Do ministerstwa napływają jednak liczne wnioski hodowców i posiadaczy zwierząt, zarówno gospodarskich, jak i towarzyszących, z prośbami o zmianę ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Wynikają one z dostrzeganych patologii przy odbieraniu zwierząt przez przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Hodowcy i posiadacze zwierząt zwracają w nich uwagę na powtarzające się przypadki nadużywania tego uprawnienia przez niektóre organizacje" - czytamy w komunikacie resortu.

Ministerstwo rolnictwa jednocześnie stanowczo potępia maltretowanie zwierząt.

Resort informuje, że od rolników, często ludzi w podeszłym wieku, niezamożnych napływa coraz więcej skarg, że zwierzęta są zabierane nawet pomimo decyzji odmawiającej odebranie zwierząt. Zdarza się, że nawet przy braku wyroku sądowego o przepadku zwierząt, zwierzęta te nie są zwracane prawowitym właścicielom.

Rolnicy zwracają uwagę, że zdarzają się przypadki odsprzedawania zabranych prawowitym właścicielom zwierząt innym osobom i czerpania z tego tytułu przez organizacje społeczne korzyści finansowych.

"Wnioski hodowców i właścicieli zwierząt nasiliły się po ogłoszeniu na terytorium Polski stanu epidemii. Widzą oni ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19, związane z bezpośrednim kontaktem w sytuacji odbierania zwierząt" - zaznaczono.

Jak poinformowano w komunikacie, minister Ardanowski przeanalizował postulaty rolników i uznając je za zasadne, zaproponował wprowadzenie zmian. Chodzi o to, by wyeliminować przypadki rażącego naruszania ustawy o ochronie zwierząt, ale nie zlikwidować możliwości interwencyjnego odbioru zwierzęcia w przypadku, gdy jego zdrowie lub życie będzie zagrożone. Jednak taka interwencja powinna odbywać się przez pracowników służb państwowych.