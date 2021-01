MRiRW: rozmowy o współpracy polsko-izraelskiej w dziedzinie rolnictwa

Puda: Polska jest zainteresowana eksportem żywności do Izraela

Zaznaczono, że spotkanie to stało się także okazją do nakreślenie dalszych planów współpracy polsko-izraelskiej. Minister Puda otrzymał zaproszenie od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Izraela Alona Schustera do złożenia wizyty w Izraelu.

"Obie strony pozytywnie oceniły dotychczasowe relacje w dziedzinie rolnictwa, szczególnie w zakresie wymiany handlowej oraz współpracy naukowo-badawczej. Rozmówcy podkreślili jednocześnie potrzebę jeszcze pełniejszego wykorzystania potencjału w tych sferach" - poinformowano. Zdaniem ministra, istotne jest podtrzymywanie dialogu w kwestiach rolnych, w tym na poziomie kierownictwa resortów rolnictwa obu krajów.

Ważnym tematem rozmowy były kontakty na poziomie naukowo-eksperckim. Podkreślono chęć rozwoju współpracy w obszarze zarządzania zasobami wodnymi. Tal Ben-Ari Yaalon poinformowała o zainteresowaniu izraelskich przedsiębiorców eksportem nowych technologii do Polski. Minister Puda podkreślił, że dla Polski szczególnie interesująca może być współpraca w dziedzinie zaawansowanych technik irygacyjnych.

Omawiając stan wymiany handlowej minister wyraził nadzieję na szybkie wyjaśnienie ze stroną izraelską kwestii dostępu do rynku dla wybranych produktów rolno-spożywczych z Polski. Zaznaczył, że Polska jest zainteresowana rozwojem eksportu produktów rolno-spożywczych do Izraela, ale też importem z tego kraju towarów, które są deficytowe na polskim rynku.

Polska od wielu lat odnotowuje dodatnie saldo w wymianie handlowej artykułami rolno-spożywczymi z Izraelem. Wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych w okresie od stycznia do września 2020 r. wyniosła 185,3 mln euro. W tym czasie eksportowaliśmy do Izraela głównie mięso wołowe oraz cukier.