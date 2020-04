MRiRW: Singapur otwiera się na polskie przetwory mięsne i jaja

Ministerstwo wyjaśniło, że służby weterynaryjne Singapuru poinformowały o otwarciu swojego rynku dla jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych z Polski.

Dodano, że uproszczone zostały również zasady dostępu do rynku singapurskiego dla przetworów z mięsa drobiowego, wieprzowego i wołowego oraz przetworów z jaj. Dziać się to będzie poprzez wprowadzenie możliwości zatwierdzania zakładów do eksportu na zasadzie pre-listingu.

"Intensyfikacja prac w dostępie do rynku Singapuru przyczyniła się do tego, że wkrótce polscy producenci wymienionych produktów będą mogli sprzedawać je na tamtym rynku. Aktualnie trwają prace nad uzgodnieniem odpowiednich wzorów świadectw zdrowia, co umożliwi eksport" - podał resort rolnictwa.