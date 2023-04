Na posiedzeniu Rady Agrifish w Luksemburgu Polska przedstawiła wniosek pięciu państw "przyfrontowych" ws. działań, jakie powinna podjąć KE, by przeciwdziałać skutkom zwiększonego importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy - poinformowało w środę ministerstwo rolnictwa.

Minister Robert Telus, który przewodniczył polskiej delegacji na wtorkowym posiedzeniu unijnej rady ministrów rolnictwa Agrifish, przedstawił w imieniu współpracujących ze sobą państw przyfrontowych: Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier postulaty dotyczące ochrony dla krajów, które najbardziej odczuwają skutki zwiększonego eksportu produktów rolnych z Ukrainy - przekazało MRiRW.

W środowym komunikacie resortu rolnictwa zaznaczano, że szef polskiej delegacji podtrzymał stanowisko przekazane w piśmie do komisarzy KE 21 kwietnia 2023 r. Wskazał, że na liście produktów objętych zaproponowanym przez KE specjalnym środkiem ochronnym (SSFG), poza wymienionymi w piśmie ośmioma produktami (są to: olej słonecznikowy, mąka, miód, cukier, owoce miękkie, jaja, wszystkie rodzaje mięsa, mleko i produkty mleczne), powinien znaleźć się również sok jabłkowy.

Minister Telus podkreślił, że środki ochronne powinny obowiązywać co najmniej do końca 2023 r., a nie do 5 czerwca, jak proponuje KE, ponieważ problem presji na rynki naszych krajów będzie trwał dłużej i są potrzebne rozwiązania nie tylko na teraz, ale na dłuższy czas. Ponadto państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyłączania za zgodą KE produktu z listy, jeśli wystąpi deficyt tego produktu na rynku w danym kraju.

Szef resortu rolnictwa zaapelował o większą pomoc dla producentów niż ta, którą KE obecnie proponuje (100 mln euro), gdyż straty producentów są wyższe. Środki pomocowe powinny pochodzić także z innych źródeł niż rezerwa kryzysowa WPR - zaznaczono w komunikacie MRiRW. Dodano, że zdaniem polskiego ministra rolnictwa należy wypracować stały mechanizm i skuteczne instrumenty, a nie tylko działać doraźnie.

Na marginesie Rady Agrifish odbyła się kolejna runda negocjacyjna ministrów rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier z przedstawicielami KE: wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, komisarzem ds. handlu Valdisem Dombrovskisem i komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. Przedmiotem rozmów z KE był pakiet narzędzi, które miałaby wprowadzić KE w celu ograniczenia i przeciwdziałania skutkom rosyjskiej inwazji na Ukrainę na rynki krajów sąsiadujących z Ukrainą i położonych w jej pobliżu.

Robert Telus wyjaśnił, że rolnicy w krajach, które domagają się rzeczywistych działań pomocowych i wsparcia ze strony KE, znaleźli się w niezwykle trudnym położeniu. Jest to jest przyczyną protestów i niepokojów społecznych - ocenił.

"Polska i inne kraje przygraniczne chcą pomagać Ukrainie, ale nie może być tak, że koszty tej pomocy ponoszą tylko te kraje" - dodał polski minister rolnictwa.

Telus zwrócił ponadto uwagę, że korytarze solidarnościowe nie działają poprawnie. "Brakuje mechanizmów zapewniających, aby produkty, które trafiają do państw przyfrontowych UE, były rozdysponowane także do pozostałych państw członkowskich oraz do krajów trzecich" - mówił szef MRiRW.

KE poinformowała o trwających pracach nad pakietem rozwiązań, który mógłby objąć: wprowadzenie specjalnego środka ochronnego (SSFG) dla kukurydzy, pszenicy, słonecznika, rzepaku i prawdopodobnie także oleju słonecznikowego; wszczęcie postępowania ochronnego dla innych produktów wrażliwych; przyznanie drugiej transzy pomocy finansowej dla pięciu państw członkowskich - 100 mln euro z możliwością krajowego współfinansowania w wysokości do 200 proc.

Komisja podkreśliła, że wdrożenie pakietu jest uzależnione od zniesienia przez państwa członkowskie jednostronnych środków oraz zobowiązania do niewprowadzania nowych. KE zapewniła też, że podejmuje kroki, by ułatwić działanie korytarzy solidarnościowych, wspierając logistykę oraz możliwości eksportowe Ukrainy. KE podziękowała pozostałym państwom członkowskim za solidarność i wsparcie dla pierwszego pakietu pomocy.