MRiRW: tarcza antykryzysowa 2.0 dla rolnictwa

Jak informuje ministerstwo rolnictwa, nowe przepisy ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarczy antykryzysowa 2.0) przewidują dla rolnika i domownika, gdy zostaną oni objęci obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Będą też zmiany w zakresie wydatkowania funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, z tych środków będzie można prowadzić działania mające na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów.

W okresie epidemii nie będą również naliczane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, bieg terminów wykonania określonych czynności będzie zawieszony, a dokumenty do dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie można składać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Nie będą także naliczane przez ARiMR odsetki od odroczonych lub rozłożonych na raty środków Wspólnej Polityki Rolnej.

Przewidziane są zmiany w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Polegają one m.in. na zniesieniu bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora finansów publicznych, zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców; dotyczy to także Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich; umożliwienie wydłużania terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy czy możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.

"Rozwiązania przewidziane w ww. ustawie z dnia 2 marca 2020 po zmianach wprowadzonych 31 marca 2020 r. nie rozwiązują wszystkich problemów wnioskodawców i beneficjentów PROW 2014-2020 w związku z COVID-19 (...), ale pozwolą na dalsze wdrażanie PROW 2014-2020 w zakresie, w jakim to będzie możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii" - zaznacza resort rolnictwa.