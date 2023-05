Biznes i technologie

MRiRW: w tym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać do 30 czerwca

Autor: PAP

Data: 15-05-2023, 19:29

Wnioski o dopłaty bezpośrednie w tym roku można składać do 30 czerwca; ponadto do 17 lipca 2023 r. został wydłużony czas na złożenie zmian do tych wniosków - podało w poniedziałek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać do 30 czerwca /fot. Unsplash