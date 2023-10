W wyjątkowych sytuacjach, np. ze względu na pogodę, możliwe jest stosowanie nawozów zawierających w składzie azot na gruntach ornych dłużej niż przewidują przepisy - do 30 listopada. Taką decyzję podejmuje sam rolnik, ale musi ją udokumentować - poinformowało MRiRW.

fot.: ID1974/Adobe Stock/PTWP

"Przypominamy, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest późniejsze, niż przewidziane w rozporządzeniu okresy nawożenia, stosowanie nawozów zawierających w składzie azot na gruntach ornych" - poinformowało ministerstwo rolnictwa we wtorkowym komunikacie.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie tzw. programu azotanowego graniczne terminy stosowania nawozów naturalnych stałych (rozumianych jako: obornik - mieszanina kału i moczu zwierząt wraz ze ściółką, w szczególności słomą, trocinami lub korą oraz pomiot ptasi - odchody drobiu z bezściółkowego systemu utrzymywania zwierząt gospodarskich) na gruntach ornych określono na 31 października, a na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych - 30 listopada.

W przypadku stosowania nawozów azotowych mineralnych i nawozów naturalnych płynnych (rozumianych jako: gnojowica - mieszanina kału i moczu zwierząt z domieszką wody oraz gnojówka - odciek z obornika (przefermentowany mocz zwierząt), na gruntach ornych to 20 października (dla niektórych gmin to 15 października albo 25 października), a na trwałych użytkach zielonych, uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych to 31 października.

MRiRW jednocześnie zaznaczyło, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest stosowanie nawozów zawierających w składzie azot na gruntach ornych w terminie późniejszym. Nie dotyczy to jednak nawożenia upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych.

Jest to możliwe, gdy są niekorzystne warunki pogodowe - np. nadmierne uwilgotnienie gleby czy wystąpienia suszy - w tych sytuacjach graniczny termin stosowania nawozów to 30 listopada. Resort rolnictwa zaznaczył, że przepisy programu azotanowego nie wymagają specjalnego dokumentowania takich przypadków, rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października.

Dłużej - do końca jesieni - można stosować także nawozy w przypadku zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Wtedy dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Wówczas należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie, dlatego producent rolny powinien samodzielnie ocenić, uwzględniając panujące warunki pogodowe, możliwość dokonania jesiennego zbioru i zastosowania nawożenia. Należy jednak pamiętać o tym, że nawożenie w takich sytuacjach nie może być wykonywane później niż do końca listopada. Nie można również nawozić w przypadku, kiedy gleba jest zamarznięta, zalana wodą, nasycona wodą lub przykryta śniegiem - przypomniało ministerstwo.