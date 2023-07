Biznes i technologie

MRiRW: wnioski o dopłaty do materiału siewnego do 14 sierpnia br.

Autor: PAP

Data: 26-07-2023, 09:51

Rolnicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wojną w Ukrainie, mogą składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dopłaty do materiału siewnego do 14 sierpnia - poinformowało ministerstwo rolnictwa. Wsparcie dotyczy m.in. zboża i ziemniaków.