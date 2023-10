Biznes i technologie

MRiRW: wypłacono miliardy złotych pomocy dla rolników

PAP

03-10-2023

Do 3 października br. wypłacono rolnikom wsparcie sprzedaży pszenicy kukurydzy i gryki- 712 mln zł; do sprzedaży pszenicy i gryki - 1,9 mld zł; do sprzedaży zbóż i oleistych ze środków UE - 750 mln zł; do zakupu nawozów - 2,1 mld zł i dla producentów świń ( Locha+) - 124 mln zł - poinformowało we wtorek na platformie X MRiRW.