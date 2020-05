MRiRW: wypracowano zasady przyjazdu pracowników sezonowych do Polski

"We współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Wytyczne te są odpowiedzią na sytuację zagrożenia wirusem SARS COV-2 oraz potrzebę zapewnienia pracowników głównie przy zbiorach owoców miękkich" - powiedział minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Jak czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa, ustalone zostały procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo pracownikom sezonowym i gospodarzom. Chodzi m.in. o umożliwienie pracownikom zza granicy warunków do odbycia 14-dniowej kwarantanny gospodarstwie, z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy.

Pobyt cudzoziemców powinien być tak zorganizowany, by zmniejszyć liczbę kontaktów na terenie gospodarstwa, aby była możliwa sprawna identyfikacja osób z najbliższego kontaktu z tymi, którzy będą wykazywać objawy wskazujące na zakażenie.

Ustalono, że po przekroczeniu granicy RP przez cudzoziemca dokonuje m.in. obowiązkowego pomiaru temperatury ciała oraz wpisu wszystkich osób przekraczających granicę do sytemu EWP celem objęcia 14-dniową kwarantanną. Pracownicy otrzymują informację pisemną nt. ich obowiązków, zasad kwarantanny, postępowania w przypadku zachorowania (w języku polskim i ojczystym), co zapewnia pracodawca.

Przewóz pracowników sezonowych do gospodarstwa odbywa się transportem zorganizowanym (np. bus) lub transportem zapewnionym przez rolnika - transport indywidualny poprzez osobisty odbiór, przy czym każda z osób przed wejściem do pojazdu myje i dezynfekuje ręce oraz zakłada osłonę na nos i usta do czasu dotarcia do celu.

Od momentu przekroczenia granicy Polski do gospodarstwa czas przejazdu nie może przekroczyć 24 godzin. Po przyjeździe na miejce pracodawca musi przekazać powiatowej inspekcji sanitarnej listę zatrudnionych w gospodarstwie zobowiązanych do odbywania w nim obowiązkowej kwarantanny.

Pracownik sezonowy odbywa 14-dniową kwarantannę na terenie gospodarstwa (siedlisko gospodarstwa wraz z działkami do niego należącymi). Po przybyciu na teren gospodarstwa docelowego wymagane jest wykonanie wymazu do testu PCR, celem wykluczenia zakażenia Organizacja i koszt leży po stronie zatrudniającego pracowników gospodarza. Każdy dodatni przypadek powinien jak najszybciej opuścić gospodarstwo i zostać odizolowany w ramach izolacji instytucjonalnej.