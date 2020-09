MRiRW: złożono ponad 140 tys. wniosków o pomoc covidową dla rolników

"Co do ostatniego euro podzielimy środki na polskie gospodarstwa, które najbardziej ucierpiały z powodu pandemii" - podkreślił cytowany w poście szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Pomoc finansowa dla rolników jest możliwa dzięki nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Pierwotnie resort rolnictwa chciał na ten cel przeznaczyć ok. 1 mld euro z niewykorzystanych środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020), ale ostatecznie Komisja Europejska zgodziła się na 270 mln euro, czyli nieco ponad 1 mld zł. Ministerstwo informowało również, że wnioski o wsparcie powinny zostać zatwierdzone do 31 grudnia 2020 roku.

Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, drobiu rzeźnego, drobiu nieśnego i upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub tunelach foliowych ogrzewanych.

Wsparcie, które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020, ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, a jego wysokość jest uzależniona od rodzaju i skali prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota pomocy nie może przekroczyć 7 tys. euro.

Rozporządzenie określa minimalną wielkość produkcji uprawniającą do ubiegania się o wsparcie oraz minimalne stawki pomocy. Pomoc jest udzielana według stanu zwierząt na 1 marca br.

Dla rolnika posiadającego co najmniej 3 sztuki bydła mięsnego płci męskiej, w wieku od 12 do 24 miesięcy, przewidziano pomoc od 5 100 zł; w przypadku posiadania co najmniej 3 krów typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy - od 1 000 zł; gdy hodowano co najmniej 21 świń urodzonych w gospodarstwie rolnika, pomoc wyniesie minimum 4 500 zł.

Pomoc dla rolnika posiadającego co najmniej 10 owiec płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy, sięgnie od 1 800 zł; właściciel co najmniej 5 kóz płci żeńskiej, w wieku od 12 miesięcy, może liczyć na wsparcie od 1 000 zł.

Wsparcie przysługuje hodowcy, który miał co najmniej 1 000 szt. drobiu rzeźnego: kurczęta, w wysokości od 2 200 zł, gęsi - od 4 300 zł, indyki - od 8 600 zł. Posiadacz co najmniej 1 000 szt. drobiu nieśnego (w przypadku produkcji jaj wylęgowych kur mięsnych) może dostać od 8 600 zł.

Przewidziano ponadto pomoc dla producentów kwiatów szklarniowych. Właściciel co najmniej 25 m kw. powierzchni upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub co najmniej 50 m kw. powierzchni upraw roślin ozdobnych w ogrzewanych tunelach foliowych może uzyskać pomoc w wysokości od 1 400 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.arimr.gov.pl.