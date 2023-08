Przez 10 lat kredytobiorcy korzystający z bezpiecznego kredytu 2 proc. mogą być pewni, że raty ich zobowiązań będą na tym samym poziomie, niezależnie od ewentualnej zmiany stóp procentowych. Całe ryzyko z tym związane spoczywa na Skarbie Państwa - poinformował w środę PAP resort rozwoju i technologii.

Pierwszego lipca br. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. "bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat, oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa.

Jak wskazał resort, rządowy program "Pierwsze Mieszkanie" cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Kredyt, który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą, która stanowi różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc.

Z dopłaty do rat rodzinnego kredytu mieszkaniowego można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł (w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł).

Ministerstwo przekazało, że tak jak przy innych kredytach o stałym oprocentowaniu również w bezpiecznym kredycie 2 proc. w umowach z kredytobiorcami określono oprocentowanie na pierwsze pięć lat jego trwania. Nie oznacza to jednak, że po tym okresie oprocentowanie dla klientów banków wzrośnie. Jeśli po 5 latach oprocentowanie będzie wyższe, to dopłata państwa też będzie wyższa i utrzyma ten sam poziom oprocentowania płaconego przez klienta.

Resort tłumaczy, że prognoza dotycząca wysokości stóp procentowych, a tym samym i oprocentowania kredytów, zakłada ich spadek na przestrzeni następnych lat, więc wzrost kosztów jest mało prawdopodobny. Jeśli jednak tak by się stało, ryzyko z tym związane poniesie Skarb Państwa.

Jak przypomniał resort rozwoju i technologii, po czterech tygodniach działania programu "Pierwsze Mieszkanie", którego bezpieczny kredyt 2 proc. jest częścią, wpłynęło już ponad 18 tys. wniosków o udzielenie kredytu. Drugi filar programu, czyli Konto Mieszkaniowe (oszczędzanie na mieszkanie na preferencyjnych warunkach) zaowocowało założeniem niemal 600 kont oszczędnościowych.

MRiT wskazuje, że więcej szczegółów nt. programu Pierwsze Mieszkanie można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie/program-pierwsze-mieszkanie