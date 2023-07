Ceny transakcyjne mieszkań i domów jednorodzinnych zostaną udostępnione w Portalu Cen Mieszkań - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Rozwoju i Technoloogii. Dodano, że przepisy w tej sprawie przyjęła Rada Ministrów, a portal będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

"Rada Ministrów przyjęła dziś przepisy, dzięki którym powstanie dostępny dla wszystkich Portal Cen Mieszkań. Znajdą się w nim statystyki dotyczące cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych w różnych regionach kraju. Portal Cen Mieszkań będzie prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)" - podano w komunikacie resortu.

Dodano, że narzędzie to zostanie stworzone z myślą o osobach zainteresowanych kupnem mieszkania lub domu jednorodzinnego na rynku pierwotnym i wtórnym. Termin wejścia w życie nowych rozwiązań to połowa przyszłego roku.

"Portal Cen Mieszkań to kolejny element naszych działań uzdrawiających rynek mieszkaniowy. Chcemy skończyć z brakiem transparentności na rynku nieruchomości. Każda osoba zainteresowana kupnem mieszania lub domu będzie miała dostęp do danych statystycznych o cenach transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Mówimy zarówno o rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji z rynku to większa przejrzystość cen, ułatwienie w podejmowaniu decyzji zakupowych oraz ochrona przed działaniami spekulacyjnymi" - powiedział cytowany w komunikacie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Dane z portalu będą bardziej wiarygodne niż dane prezentowane np. przez komercyjne portale z ogłoszeniami o nieruchomościach do sprzedaży, które najczęściej dotyczą cen ofertowych, a nie transakcyjnych" - dodał szef MRiT.

Jak wyjaśnił resort, osoby zainteresowane kupnem mieszkania lub domu będą mogły sprawdzić, w oparciu o wybrane przez siebie parametry transakcji i nieruchomości (np. rodzaj nieruchomości, powierzchnię użytkową, liczbę pokoi, kondygnację), jak w danym okresie kształtowały się realne średnie ceny transakcyjne takich nieruchomości np. w danym województwie, powiecie, miejscowości czy nawet dzielnicy.

Dane do portalu będą częściowo pobierane z prowadzonej już obecnie przez UFG Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Uzupełnią je informacje przekazywane bezpośrednio przez podmioty profesjonalnie działające na rynku mieszkaniowym, w tym deweloperów.

Z kolei dane z rynku wtórnego będą pozyskiwane od Krajowej Administracji Skarbowej, która gromadzi dane pochodzące z aktów notarialnych dokumentujących transakcje sprzedaży/zakupu nieruchomości mieszkaniowych.