Do 11 sierpnia br. trwają unijne konsultacje ws. skutków indonezyjskich restrykcji w eksporcie niklu - przekazał w poniedziałek resort rozwoju. KE oszacowała bezpośrednie koszty tych restrykcji dla UE na 350 mln euro; według MRiT pośrednio mogą być one nawet cztery razy większe.

Resort rozwoju zachęcił polskie przedsiębiorstwa, izby, zrzeszenia, stowarzyszenia biznesowe, by informowały KE i MRiT o negatywnych skutkach tych restrykcji.

Według ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy Indonezja stosuje "w sposób nieuzasadniony i nielegalny ograniczenia w wywozie rudy niklu", co jest niezgodne z jej zobowiązaniami prawno-międzynarodowymi.

Zwrócił uwagę, że ograniczenie to utrudnia dostęp do surowców potrzebnych do produkcji stali nierdzewnej i zniekształca ceny rud na rynku światowym, co ma wpływ na konsumentów i producentów w UE i innych krajach.

"Razem z Unią Europejską sprzeciwiamy się tego typu praktykom i będziemy chronić polskie firmy przed szkodliwym protekcjonizmem innych państw" - zaznaczył, cytowany w komunikacie przesłanym PAP, minister Waldemar Buda.

Jak dodał wiceszef MRiT Grzegorz Piechowiak, Komisja Europejska oszacowała bezpośrednie negatywne skutki restrykcji Indonezji dla UE na 350 mln euro. W jego opinii "pośredni wpływ może być nawet cztery razy większy". Piechowiak zwrócił się od polskich podmiotów gospodarczych, izb, zrzeszeń, stowarzyszeń biznesowych, by dokonały analizy skutków tych restrykcji na działalność polskich firm. "W przypadku odnotowania negatywnych skutków zachęcamy do zgłaszania tego do KE i MRiT" - wskazał.

Chodzi - jak wyjaśnił resort - o konsultacje publiczne, które rozpoczęła Komisja Europejska w sprawie możliwości zastosowania środków odwetowych wobec toczącej się na wniosek UE procedury rozstrzygania sporów przed Światową Organizację Handlu (WTO)- "dotyczącą ograniczeń Indonezji w eksporcie niklu - zakazu eksportu i wymogu krajowego przetwórstwa rudy niklu".

Resort przypomniał, że proces rozstrzygnięcia sporu na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) rozpoczął się z inicjatywy UE w 2019 r. "W orzeczeniu WTO uwzględniono wszystkie roszczenia UE w tym sporze. Jest to zatem wyrok korzystny dla UE" - zaznaczono.

MRiT zwróciło uwagę, że w 2022 r. Indonezja złożyła odwołanie do niedziałającego Organu Apelacyjnego WTO, "mając świadomość niefunkcjonowania tej instytucji, co zablokowało ostateczne i wiążące rozstrzygnięcie tego sporu". Komisja Europejska, jak dodano, wszczęła procedurę zbadania możliwości egzekwowania praw UE "i przyjęcia środków zaradczych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia nr 654/2014 (Enforcement Regulation)".

"Regulacja ta zapewnia podstawę prawną dla UE do usunięcia blokowania systemu rozstrzygania sporów WTO oraz do przygotowania UE na takie sytuacje, w których naruszone zostałyby ważne interesy gospodarcze w skutecznym egzekwowaniu przepisów" - wyjaśniono.

Zwrócono uwagę, że jeżeli konieczne jest podjęcie działań w celu ochrony interesów UE, "Unia Europejska może podjąć odpowiednie środki zaradcze w ramach polityki handlowej na podstawie obiektywnych kryteriów".

Zainteresowane podmioty gospodarcze mogą zgłaszać swoje uwagi do 11 sierpnia br. Więcej informacji na: https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/information-gathering-indonesian-export-ban-and-domestic-processing-requirement-nickel-ore_en

Zachęcono także do informowania o dokonaniu zgłoszenia Ministerstwo Rozwoju i Technologii na adres: SekretariatDHM@mrit.gov.pl

Po konsultacjach, jesienią br., KE opublikuje podsumowujący je raport, "wskazujący na możliwe dalsze działania po stronie UE, tj. możliwość zastosowania środków odwetowych wobec Indonezji w postaci dodatkowych ceł, restrykcji ilościowych w imporcie/eksporcie EU-Indonezja" - podsumowano.