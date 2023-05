Ministerstwo rozwoju i technologii informuje:

Wydłużamy Mały ZUS Plus o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z ulgi w 2023 r. Dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. Proponowane zmiany zostały przygotowane wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wejdą w życie 1 sierpnia br.

Robimy co w naszej mocy, by przeciwdziałać rosnącym kosztom prowadzenia firm w Polsce, które wynikają przede wszystkim z pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie. Dziś proponujemy kolejne rozwiązanie. To czasowe przedłużenie Małego ZUS Plus. Jest to ulga dobrze już znana naszym przedsiębiorcom i chętnie przez nich wykorzystywana

- zaznacza minister Waldemar Buda.

Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy, którzy w 2023 r. płacą niższe składki, będą mogli kontynuować korzystanie z ulgi przez dodatkowe 12 miesięcy

- dodaje szef MRiT.

Zaproponowane zmiany dotyczą grupy przedsiębiorców o stosunkowo niskich dochodach, szczególnie wrażliwych na obecną sytuację ekonomiczno-gospodarczą, w tym odczuwalne i dotkliwe skutki związane m.in. z wojną za naszą wschodnią granicą. Z tej dodatkowej ulgi będzie mogło skorzystać około 300 tys. przedsiębiorstw. To kolejne dobre rozwiązania dla najmniejszych firm, na których bardzo nam zależy. Małe przedsiębiorstwa są siłą polskiej gospodarki i należy o nie odpowiednio zadbać

- mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Od 2019 r. przedsiębiorcy mogli opłacać niższe składki proporcjonalne do przychodu - Mały ZUS. W 2020 r. rozszerzyliśmy ulgę, liberalizując próg przychodowy i uzależniając składki od uzyskanego dochodu (Mały ZUS Plus). Jest to rozwiązanie dobrowolne i wspierające najmniejszych przedsiębiorców.

Zasady

Jest to czasowe rozwiązanie dotyczące przedsiębiorców korzystających z Małego ZUS Plus w 2023 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mogą korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia firmy. Zachowanie takiego limitu jest niezbędne, aby zapewnić im zabezpieczenie społeczne.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają obecnie z Małego ZUS Plus ("MZ+") i których przychód w roku poprzedzającym nie przekroczył 120 tys. zł, będą mogli dłużej opłacać niższe składki ZUS. Dzięki dodatkowym 12 miesiącom zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie, w zależności od tego, jak wysoki był ich ubiegłoroczny dochód.

Natomiast jeśli przedsiębiorca zakończył korzystanie z Małego ZUS-u Plus w 2023 r., ponieważ minęło już 36 miesięcy, ale nadal spełnia pozostałe warunki ustawowe, to może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 grudnia 2023 r. Od kolejnego miesiąca ponownie będzie mógł opłacać składki w ramach "MZ+" - jemu też przysługiwać będzie 12 dodatkowych miesięcy ulgi.

Podstawa wymiaru jego składek na "MZ+" nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Nie może być też niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Przykład

Pan Jan prowadzi zakład krawiecki. Jego roczny przychód w 2022 r. wyniósł 108 000 zł, a przeciętny miesięczny dochód 4 000 zł. W lutym 2023 r. upłynął okres 36 miesięcy, kiedy to mógł korzystać z Małego ZUS-u Plus. Obecnie opłaca pełne składki na ubezpieczenia społeczne, czyli 1316,54 zł. Po zmianie przepisów, tj. od 1 sierpnia 2023 r. będzie mógł ponownie zgłosić do ZUS chęć skorzystania z Małego ZUS-u Plus. Dzięki temu jego składka wyniesie 632,80 zł, a więc zaoszczędzi 683,74 zł miesięcznie, czyli ponad połowę.

Mały ZUS Plus w liczbach

Według danych z grudnia ubiegłego roku, z "MZ+" korzystało 235,7 tys. osób.

Szacujemy, że z wprowadzanego rozwiązania w 2023 r. skorzysta 66,4 tys. przedsiębiorców, w 2024 r. - 142,3 tys., a w 2025 r. - 104,9 tys.

