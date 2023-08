- Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Sejm zakończył prace nad deregulacją prawa budowlanego, która wprowadza uproszczenia w budowie domów powyżej 70 m2 powierzchni zabudowy. Jeszcze w tym roku Polacy będą mogli skorzystać z bezpłatnych projektów domów 120, 150 i 180 m2.

Sprawna budowa budynków jednorodzinnych na własne potrzeby, domy o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2 bez pozwolenia na budowę - to najważniejsze cele nowelizacji prawa budowlanego uchwalonej 17 sierpnia przez Sejm.

Już od 3 stycznia 2022 r. Polacy mogą wybudować dom do 70 m2 zabudowy w uproszczonej procedurze: na podstawie ułatwionego zgłoszenia, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. W wyniku ubiegłorocznego konkursu można bezpłatnie korzystać z 72 projektów domów całorocznych do 70 m2, a dzięki konkursowi studenckiemu z 11 projektów koncepcyjnych domów rekreacyjnych do 70 m2.

Baza bezpłatnych projektów znajduje się na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB). Dotychczas pobrano je aż blisko 62 tys. razy.

Teraz rozszerzamy katalog obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Znajdą się w nim m.in. domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy przekraczającej 70 m2. W praktyce oznacza to, że budowę takiego domu będzie można rozpocząć niemalże natychmiast po przesłaniu do urzędu prostego zgłoszenia oraz zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych - mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zmienione przepisy wyłączają możliwości wniesienia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej do zgłoszenia budowy takiego domu. Pozostanie jednak obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Opcja budowy na podstawie uproszczonego zgłoszenia dotyczy wyłącznie wolnostojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Taki dom musi też być budowany na własne potrzeby mieszkaniowe, a nie w celu sprzedaży czy najmu.

W lipcu br. z inicjatywy ministra Waldemara Budy GUNB ogłosił konkurs na bezpłatne projekty domów 120, 150 i 180 m2. GUNB zakończył przyjmowanie zgłoszeń w konkursie.

Wpłynęło ponad 80 prac konkursowych. Do 5 września br. trwa ocena zgłoszonych prac. Bezpłatne projekty domów będą dostępne jeszcze w tym roku.

