Szef MRiT Waldemar Buda ogłosił program mający wypromować innowacyjne rozwiązania dla gospodarki z zakresu m.in. nowych technologii i wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji. Konkurs skierowany jest do sektora MŚP, studentów oraz organizacji społecznych i gospodarczych.

Resort rozwoju i technologii przekazał w piątek, że minister Waldemar Buda ogłosił program "Innowacje dla cyfrowej, zielonej, zdrowej i społecznie zrównoważonej przyszłości". Wyjaśniono, że głównymi filarami inicjatywy będą konkursy tematyczne mające na celu wyłonienie najciekawszych rozwiązań wspierających innowacyjność gospodarki oraz promowanie nowych technologii i nowatorskich inicjatyw społecznych.

"Gospodarka oparta wyłącznie na eksploatacji surowców naturalnych jest drogą donikąd i odchodzi już w przeszłość. Jeśli chcemy, by Polska nadal rozwijała się w takim tempie jak w ostatnich latach, musimy być otwarci na ekologiczne rozwiązania, nowoczesne technologie i szeroko pojętą innowacyjność. Tylko gospodarka zbudowana na takich podstawach może być konkurencyjna na arenie międzynarodowej i może się dynamicznie rozwijać" - wskazał Buda cytowany przez MRiT.

Ministerstwo poinformowało, że konkurs podzielony jest na trzy rundy przypadające na czerwiec, lipiec i sierpień br. Nabór zgłoszeń ruszy w poniedziałek, 5 czerwca, a zakończy się 31 sierpnia. Chętni do wzięcia udziału w konkursie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej. Wyjaśniono, że aby to zrobić należy założyć konto i zalogować się na stronie: innowacyjnewyzwania.gov.pl. Budżet programu to 6,3 mln zł.

Resort przekazał, że program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski, studentów z innowacyjnymi pomysłami na własny biznes oraz organizacji społecznych i gospodarczych.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach.

Pierwsza z nich - "Technologia jutra" - jest skierowana do sektora MŚP. Innowacyjne rozwiązania będzie można zgłaszać w trzech ścieżkach tematycznych: czyste technologie (Clean tech) wspierające zieloną transformację gospodarki; cyfrowe technologie (Digi tech) wspierające cyfrową transformację firm i podnoszące ich produktywność; technologie dla poprawy dobrobytu (Tech4Well-being) w zakresie zdrowia, komfortu i jakości życia ludzi.

Drugą kategorią konkursu jest skierowany do zespołów studenckich (3-5 osób) "AI4US - Sztuczna inteligencja w służbie ludzi i planety" - na innowacyjne pomysły na biznes z zastosowaniem sztucznej inteligencji, które wymagają współpracy, współtworzenia i współdziałania osób z różnymi kompetencjami i doświadczeniem. Resort przekazał, że propozycje powinny być skoncentrowane na innowacyjnych rozwiązaniach wpisujących się w cele zrównoważonego rozwoju (mogą to być zarówno rozwiązania w skali globalnej, jak i zmieniające życie lokalnych społeczności).

Trzecią kategorią konkursu jest "Lider inkluzyjnych innowacji". Ta część programu skierowana jest do organizacji społecznych i gospodarczych, które mają udokumentowane osiągnięcia o pozytywnym wpływie na docelową społeczność, na rzecz której działa dana organizacja, i mogą stanowić wzór do naśladowania w dziedzinie innowacji społecznych. "Osiągnięcia te muszą w sposób bezpośredni odnosić się do rozwijania, wprowadzania i promowania innowacji skoncentrowanych na równości i włączeniu społecznym. Mogą to być rozwiązania, których głównym celem jest działanie na rzecz włączenia społecznego albo rozwiązania przy których projektowaniu ten aspekt odegrał znaczącą rolę" - przekazał resort.