Kobieca seniorska drużyna piłki nożnej UKS SMS Łódź przy Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego dostała 100 tys. zł na bieżącą działalność od Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Myślimy też o wsparciu infrastrukturalnym - poinformował szef MRiT Waldemar Buda.

Na płycie głównego boiska SMS Łódź, w obecności wielu uczniów - piłkarek, piłkarzy, nauczycieli i trenerów, czek na 100 tys. zł dla drużyny kobiet, która z powodzeniem gra w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej pań, wręczyli minister rozwoju i technologii Waldemar Buda i prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marek Michalik.

"Pieniądze są potrzebne, aby podnieść organizacyjny poziom szkoły i klubu, ale myślimy też o pomocy w remoncie infrastruktury, aby trenowało się lepiej" - podkreślił minister Buda.

Prezes ŁSSE zaznaczył, że pomoc dla szkoły i kobiecej drużyny UKS SMS Łódź taktuje jako powinność bizesową. "Mieliśmy w ubiegłym roku nadwyżkę budżetową. Zawsze staramy się takimi pieniędzmi dzielić z różnymi instytucjami. Sport i Szkoła Mistrzostwa Sportowego oraz kobieca drużyna SMS UKS są tego najlepszymi przykładami" - zaznaczył Michalik.

Gwiazda SMS, wychowanek Widzewa Łódź, piłkarz Łódzkiego Klubu Sportowego oraz m.in Wisły Płock i GKS Bełchatów Radosław Matusiak, który grał także we włoskiej Serie A (US Palermo) i holenderskiej Eredivisie (SC Heerenveen), zapewnił, że wspieranie sportu gwarantuje donatorom i sponsorom niespotykaną w innych dziedzinach życia satysfakcję i korzyści dla całego społeczeństwa. "Nie ma lepszego celu, jak wspieranie nauki i sportu. To są ludzie, którzy będą podstawą społeczeństwa" - podkreślił Matusiak. "Jeśli będą uprawiali sport być może trafią do renomowanych klubów piłkarskich, ale przede wszystkim, już po zakończeniu kariery zawodniczej, będą ludźmi zdrowymi kosztującymi mniej budżet państwa" - przekonywał.

"Jesteśmy wdzięczni za takie wsparcie, bo nie mamy takich środków, jak inne akademie piłkarskie, chociażby Lecha Poznań, czy Legii Warszawa" - powiedział PAP piłkarz.

Piłarska kobieca drużyna UKS SMS Łódź to aktualne brązowe medalistki Ekstraligi pań - polskiej, żeńskiej najwyższej klasy rozgrywkowej. W 2023 roku zawodniczki zdobyły też pierwszy w historii klubu Puchar Polski. W sezonie 2021/22 piłkarki z Łodzi były mistrzyniami kraju a sezon wcześniej wicemistrzyniami. Drużynę prowadzi legendarny piłkarz ŁKS Marek Chojnacki.

Męska seniorska drużyna UKS SMS w lidze okręgowej a - jak relacjonował Matusiak - "piłkarze po ukończeniu 18 lat są wyprowadzani do klubów zewnętrznych". "Mamy 45 wychowanków, którzy zagrali w Ekstraklasie, 14 kadrowiczów reprezentacji Polski" - wymieniał. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych wychowanków łódzkiej drużyny jest reprezentantów Polski i zawodnik zawodowej amerykańskiej ligi piłkarskiej MLS Karol Świderski (Charlotte FC).