- Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Nowe perspektywy dla 90 rodzin, które już wkrótce zamieszkają w nowym budynku komunalnym w Otwocku przy ul. Sikorskiego. Rządowe dofinansowanie przekazał władzom miasta minister Waldemar Buda.

Mieszkania zostaną wykonane w standardzie "pod klucz" z wyposażeniem tzw. białego montażu. Rodziny z Otwocka o umiarkowanych dochodach zyskają realną możliwość zamieszkania na swoim. Nie wszyscy spełniają kryteria programu Pierwsze Mieszkania, nie wszystkich stać na kredyt albo najem na warunkach rynkowych. Tak dzieje się także w miejscowościach w pobliżu wielkich aglomeracji jak Warszawa. Nie zapominamy o tych osobach i dlatego z taką konsekwencją realizujemy program wsparcia komunalnego budownictwa czynszowego, zarówno w województwie mazowieckim, jak i całym kraju - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Do Otwocka trafi 34,6 mln zł. Z tych środków powstanie nowy budynek wielorodzinny przy ulicy Sikorskiego. W sumie powstanie tam 90 mieszkań (w tym pięć lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych) o dobrym standardzie i niskim czynszu. Wartość całej inwestycji to nieco ponad 40,8 mln zł co oznacza, że dotacja z budżetu państwa sięga ok. 85 proc.

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to instrument, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gminy i instytucje mogą uzyskać dofinansowanie aż do 80% wartości inwestycji.

Kolejne ułatwienia dla inwestorów to możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20 proc., co jest niezmiernie ważne w sytuacji rosnących cen materiałów i kosztów wykonania robót, oraz brak konieczności angażowania własnych środków gminy już na starcie budowy.

Źródłem finansowania instrumentu są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii, a bezzwrotnych grantów z funduszu Dopłat udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Budownictwo komunalne w mazowieckim

W latach 2007-2015 z województwa mazowieckiego zostało zakwalifikowanych 88 wniosków o dofinansowanie. Kwota wypłaconego wsparcia wyniosła 79 mln zł. W wyniku realizacji przedsięwzięć, powstało 2 407 lokali mieszkalnych.

W latach 2016-2023 z województwa mazowieckiego zostało zakwalifikowanych 162 wniosków. Kwota przyznanego wsparcia wyniosła ponad 457 mln zł, dzięki czemu powstało lub w najbliższej przyszłości powstanie 2759 lokali mieszkalnych, 4 mieszkania chronione, 100 miejsc w noclegowniach oraz 94 miejsc w schroniskach dla bezdomnych.

Program BSK w liczbach

Budżet rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r. to aż 1,65 mld zł. Z tego już ponad 1,4 mld zł zostało rozdysponowane dla gmin, miast, spółek miejskich i gminnych, organizacji pozarządowych (w sumie 178 instytucji) na budowę nowych obiektów czy remonty istniejących już budynków i pustostanów. Powstanie 7 286 nowych lub całkowicie wyremontowanych lokali mieszkalnych, 302 miejsca w schroniskach dla bezdomnych i 160 w noclegowniach.

Jakie zmiany w programie?

W 2021 r. wszedł w życie tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy, w ramach którego m.in. znacznie zwiększono dofinansowanie dla gmin z Funduszu Dopłat oraz wprowadzono rozwiązania ułatwiające gminom tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, wspierających realizację lokalnej polityki mieszkaniowej (w tym podniesiono finansowe wsparcie do nawet 80 proc.).

W 2022 r. MRiT wprowadziło w programie kolejne zmiany, które spowodowały znaczne zwiększenie skali działania programu. To m.in.:

- Możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20 proc., co jest niezmiernie ważne w sytuacji rosnących cen materiałów i kosztów wykonania robót.

- Brak konieczności angażowania własnych środków gminy już na starcie budowy.

Efekty działań MRiT

Cały czas oddawane są nowe mieszkania, których budowa rozpoczęła się w ostatnich dwóch latach. W całym kraju samorządy, spółki zależne i organizacje pożytku publicznego otrzymały w latach 2021-2022 finansowe wsparcie na utworzenie 12,6 tys. mieszkań, z czego:

- 8 664 stanowiły lokale komunalne,

- 3 790 to mieszkania społeczne czynszowe,

- 114 mieszkania chronione.

Powstaną również 154 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych oraz 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach. Łączna kwota przyznanego dofinasowania z Funduszu tylko w latach 2021 i 2022 wyniosła ok. 2,2 mld zł. Dla porównania w 2014 r. zakwalifikowano do finansowego wsparcia jedynie 121 wniosków, a suma dofinansowania ledwie przekroczyła 81 mln zł. Rok później zakwalifikowano 163 wnioski (dofinansowanie 116,5 mln zł).

