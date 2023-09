Ponad 3,1 mln zł rządowego dofinansowania trafi do Piastowa w powiecie pruszkowskim - poinformowało w środę Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Z tych środków powstanie budynek komunalny z 11 mieszkaniami - dodano.

Inwestycja będzie realizowana w miejscu dawnego budynku komunalnego, który rozebrano po pożarze w lutym 2021 r.

Jak podał resort rozwoju, do Piastowa w powiecie pruszkowskim trafi ponad 3,1 mln zł. Z tych środków powstanie budynek wielorodzinny przy ulicy Dworcowej 4. Dodano, że powstanie tam 11 mieszkań "o dobrym standardzie i niskim czynszu". Wartość inwestycji to nieco ponad 3,7 mln zł, co oznacza, że dotacja z budżetu państwa sięga ok. 80 proc. - wskazano.

"Rodziny z Piastowa straciły mieszkania, dlatego tak ważna jest budowa nowego budynku komunalnego" - ocenił, w środowym komunikacie, wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Resort przypomniał, że bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to instrument, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. "Gminy i instytucje mogą uzyskać dofinansowanie aż do 80 proc. wartości inwestycji" - przypomniano.

Dodano, że kolejne ułatwienia dla inwestorów to możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20 proc., oraz brak konieczności angażowania własnych środków gminy już na początku budowy. "Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii, a bezzwrotnych grantów z funduszu Dopłat udziela Bank Gospodarstwa Krajowego" - podano.

Zwrócono uwagę, że budżet rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w 2023 r. to 1,65 mld zł. Z tego ponad 1,4 mld zł rozdysponowano, jak poinformowano, dla gmin, miast, spółek miejskich i gminnych, organizacji pozarządowych (w sumie 175 instytucji) na budowę nowych obiektów czy remonty istniejących już budynków i pustostanów. "Powstanie 7135 nowych lub całkowicie wyremontowanych lokali mieszkalnych, 302 miejsca w schroniskach dla bezdomnych i 160 w noclegowniach" - podsumowano.