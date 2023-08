Program „Rozświetlamy Polskę” da możliwość przesyłu danych, monitoringu powietrza, montowania urządzeń do nadzoru ruchu i parkingów oraz stacji ładowania pojazdów - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak. To Smart City nawet w najmniejszej gminie w Polsce - dodał.

Wiceminister rozwoju i technologii Grzegorz Piechowiak w czwartek podczas konferencji prasowej przedstawił rządowy program "Rozświetlamy Polskę". Jak wskazano w komunikacie resortu, dotyczy on modernizacji infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całego kraju - wymian istniejących opraw na "wysoce energooszczędne" oświetlenia LED, zsynchronizowane z systemami zarządzania.

Resort podał, że nabór wniosków w ramach programu rozpocznie się 28 sierpnia br. Zostanie on przeprowadzony w ramach dziewiątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Jego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a budżet to około 1 mld zł.

Ministerstwo dodało, że poziom dofinansowania dla samorządu wyniesie 80 proc. wartości inwestycji, przy wkładzie własnym gminy na poziomie 20 proc. "Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką będzie mogła wnioskować gmina, wynosi 4 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 18 września" - doprecyzowano.

W komunikacie zwrócono uwagę, że oświetlenie typu LED charakteryzuje się "długą żywotnością i niskim zużyciem energii".

"Zmiana opraw pomoże samorządom wygenerować oszczędności, które będzie można przeznaczyć na realizację innych projektów. Dzięki poprawie jakości oświetlenia na drogach, zwiększy się także bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Nie bez znaczenia są także kwestie związane z ochroną środowiska - powiedział, cytowany w komunikacie, Grzegorz Piechowiak.

MRiT wyjaśniło, że szacowana liczba opraw oświetlenia drogowego w Polsce wynosi około 3,4 mln. "Przeważająca większość z nich to energochłonne oświetlenie sodowe o mocy od 50 do 400 wat. Na potrzeby oświetlenia zużywane są około 3 terawatogodziny (TWh) energii elektrycznej rocznie" - zaznaczono.

"Szacuje się, że dzięki programowi gminy zaoszczędzą ponad 1 mld zł w ciągu roku, nastąpi również redukcja emisji dwutlenku węgla o 1,3 mln ton i zużycia energii o 1,58 TWh" - poinformował Piechowiak.

W komunikacie wskazano, że nowoczesne oprawy, które będą montowane nad drogami, oferują możliwość dostosowania natężenia światła, co pozwala na lepszą widoczność i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników dróg.

"Wprowadzenie nowoczesnego oświetlenia to możliwość wykorzystania sieci do przesyłu danych, internetu rzeczy, monitoringu zanieczyszczenia powietrza, montowania urządzeń do nadzoru ruchu i miejsc parkingowych oraz montowania prostych stacji ładowania pojazdów. To może być początek rewolucyjnych zmian, które pozwolą na stworzenie prawdziwego Smart City nawet w najmniejszej gminie w Polsce" - podkreślił wiceminister.