- Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Prezentacja już dostępnych usług cyfrowych oraz przedstawienie przyszłych działań w zakresie cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego - to najważniejsze cele kongresu "Cyfryzacja procesu budowlanego w praktyce", który odbył się dziś w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Organizatorem wydarzenia był GUNB zaś MRiT objął je patronatem honorowym W spotkaniu wzięli udział m.in. minister Waldemar Buda oraz wiceminister Piotr Uściński.

- Branża budowlana musi mieć swój udział w rozwoju technologicznym i cyfrowym. Nowe technologie, coraz chętniej stosowane przez inwestorów w Polsce, przyczyniają się do zwiększenia efektywności, poprawy jakości, obniżenia kosztów i minimalizacji wpływu na środowisko. Dlatego wspólnie z GUNB prowadzimy intensywne działania, których celem jest zapewnienie podwyższenia standardu obsługi obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym. Narzędzia cyfrowe nie tylko pozwalają załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu, ale również wspierają pracę organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowalnego w całym kraju. Stosowanie tych systemów generuje wielowymiarowe korzyści: oszczędność czasu i zasobów ludzkich, optymalizację procesów, poprawę komunikacji czy lepsze zarządzanie danymi - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Technologie przyszłości w budownictwie

W ostatnich miesiącach GUNB udostępnił następujące narzędzia i systemy elektroniczne dedykowane branży budowlanej:

Portal e-Budownictwo Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)

Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń

Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)

Systemem Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych

Minister Rozwoju i Technologii w 2022 roku powołał Grupę roboczą do spraw BIM (skrót od angielskiego terminu Building Information Modeling oznaczający modelowanie informacji o budynku). Termin ten odnosi się do programów wspomagających projektowanie.

Ta zaawansowana technologia rewolucjonizuje sposób projektowania, budowania i zarządzania budynkami i infrastrukturą. Zadaniem powołanej Grupy jest m.in. opracowanie strategii wdrażania BIM w Polsce oraz propozycji działań legislacyjnych dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM.

Dalsze etapy cyfryzacji sektora budowlanego

Zdaniem wiceministra Piotra Uścińskiego realizowana obecnie inicjatywa budowy kompleksowego systemu pozwalającego na obsługę prowadzonych spraw w wersji wyłącznie cyfrowej, pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał funkcjonujących systemów , a jednocześnie ułatwi współpracę inwestorów z urzędami.

"Naszym celem jest wykorzystanie narzędzi cyfrowych do usprawnienia i modernizacji sektora budowlanego - co w dużym stopniu zostało już osiągnięte. Przede wszystkim funkcjonuje z powodzeniem cyfrowy projekt budowlany. Uruchomione zostały narzędzia online dostępne dla obywateli, urzędników, projektantów i innych służb. Pozwalają one zaplanować i zrealizować inwestycję z wykorzystaniem cyfrowych dokumentów, a także dokumentować online utrzymanie wybudowanego obiektu" - powiedział wiceminister Uściński.

W tej chwili Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pracuje m.in. nad Systemem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB) oraz systemem który usprawni realizację tzw. wykonań zastępczych (czyli prac takich jak np. rozbiórka, których dobrowolnie nie wykonał właściciel lub zarządca danej nieruchomości).

Liczni uczestnicy Kongresu mieli okazję zapoznać się z założeniami tych, ale też wielu innych projektów cyfrowych w budowlance.

