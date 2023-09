Startuje nabór wniosków ramach I części wsparcia dla społeczności energetycznych. Budżet programu to 435 mln zł - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskazano, że mogą wziąć w nim udział klastry energii, spółdzielnie energetyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało, że w ramach pierwszej części (przed inwestycyjnej) przewidziano wsparcie 139 podmiotów. Na ten cel przeznaczono 187 mln zł. Ministerstwo zaznaczyło, że budżet całego programu to ok. 435 mln zł. Maksymalny poziom wsparcia określono na 95 proc. wartości projektów. Podano, że program ma być finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

MRiT wskazał, że wnioski mogą składać klastry energii, spółdzielnie energetyczne, jednostki samorządu terytorialnego, które nie są członkiem ani koordynatorem istniejącego klastra energii lub członkiem spółdzielni energetycznej bądź obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.

"Maksymalne kwoty wsparcia wynoszą w ramach I części: dla klastrów energii - 1,55 mln zł, JST - 1,4 mln zł, dla spółdzielni energetycznych - 400 tys. zł" - podało ministerstwo w komunikacie. Dodano, że wnioski będzie można składać od 19 września br. wyłącznie w wersji elektronicznej.

MRiT wyjaśniło, że nabór jest pierwszą częścią Inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE, realizowanej przez społeczności energetyczne. "Druga część obejmie wyłonienie 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które uzyskają dofinansowanie dla demonstracyjnych instalacji OZE" - wskazano w komunikacie. .

"Jeszcze niedawno tradycyjnie scentralizowana sieć elektroenergetyczna była oparta głównie na konwencjonalnych dużych elektrowniach, zaopatrujących w energię cały obszar kraju. Energia elektryczna docierała do dużych i mniejszych miast, zakładów przemysłowych i naszych domów. Wraz z postępem technologicznym, wynikającym głównie z polityki klimatycznej, rośnie znaczenie lokalnych mocy wytwórczych, opartych na odnawialnych źródłach energii" - zwrócił uwagę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, zaznaczając, że pełen potencjał lokalnych wytwórców OZE jest najlepiej wykorzystywany w ramach społeczności energetycznych. "Choć ich działalność przynosi wiele korzyści, to w Polsce nie powstają one nadal w wystarczająco szybkim tempie" - dodał Buda.

W komunikacie podkreślono, że w celu ich szybszego rozwoju Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchamia dofinansowanie na działania przedinwestycyjne i inwestycyjne.