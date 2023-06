W Pile powstaje fabryka, w której montowane, a docelowo produkowane będą podwozia pojazdów ciężarowych Gralion - przekazał we wtorek resort rozwoju i technologii. Dodano, że pierwsze podwozia mają zjechać z linii montażowych w sierpniu tego roku.

Jak wyjaśniono, nowa inwestycja zostanie zrealizowania w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W fabryce będą montowane, a docelowo produkowane dwa typy podwozi Gralion 244 oraz Gralion 266 z pełną homologacją w Polsce. Wykorzystywane są one w pojazdach specjalistycznych.

Resort przekazał, że pierwsze podwozia mają zjechać z linii montażowych w sierpniu tego roku. W ciągu 5 lat inwestor planuje rozwinąć produkcję do 1600 szt. W tym czasie podwozie ma zostać w całości spolonizowane i w 80 proc. produkowane w Polsce. Przypomniano, że ostatnimi tego rodzaju pojazdami produkowanymi w Polsce były samochody marki Star.

"Budowa zakładu wytwarzającego specjalistyczne podwozia ciężarowe to dobra wiadomość nie tylko dla regionu, ale też dla całej branży motoryzacyjnej w naszym kraju. Powstająca w Pile fabryka wypełni bowiem istotną lukę w polskim przemyśle związanym z produkcją aut ciężarowych" - napisał premier Mateusz Morawieckim w liście przesłanym z okazji inauguracji produkcji.

Cytowany w komunikacie wiceszef MRiT Grzegorz Piechowiak wyjaśnił, że w fabryce produkującej podwozia zatrudnienie docelowo znajdzie prawie 200 osób, a z biegiem lat i rozwoju ta liczba będzie rosła.

Prezes Hilltech Truck Wojciech Maślany tłumaczy, że podwozia Gralion są podwoziami terenowymi, które są wykorzystywane głównie do zabudowy samochodów z przeznaczeniem specjalnym, np. wozy strażackie czy karetki, ale także samochody na użytek służb celnych czy leśników. "Ojczyzną aut jest włoska fabryka Tekne. Współpraca, którą nawiązaliśmy z włoskim przemysłem, pozwoli nam na polskim rynku być konkurencyjnym cenowo, a jednocześnie uniezależnić się od zagranicznych dostawców i narzucanego przez nich czasu oczekiwania na gotowe podwozia" - zwrócił uwagę.

Resort podkreślił, że podwozia typu Gralion to nowość na polskim rynku pojazdów specjalnych. Ich głównym atutem jest zawieszenie, które poprzez zastosowanie technologii mostów portalowych uzyskują prześwit powyżej 40 cm, co w tej w tej klasie pojazdów jest wyższe od tradycyjnych konfiguracji. Dzięki tak wysokiemu prześwitowi podwozie zapewnia dużo lepsze możliwości pokonywania trudnych terenów. Dodatkowo pojazd występuje w wersji 4x4 lub 6x6, co gwarantuje pełną mobilność i niezawodność nawet na najbardziej wymagających miejscach.

Dodano, że podwozia mogą być wykorzystywane zarówno jako podstawa do średnich wozów strażackich, które będą w stanie dotrzeć do nawet najtrudniejszych miejsc, ale również jako wojskowy pojazd bazowy w wersji podstawowej lub opancerzonej, karetki, pojazdy do ewakuacji, pojazdy serwisowe dla kolei czy w usługach komunalnych. Pojazd posiada również pełną homologację cywilną z Euro6, więc jest to także rozwiązanie dla odbiorców indywidualnych np.: pod kampery przeprawowe.